قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة بتعز
مأرب برس-تعز
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم السبت ،تبة الجعشاء ،شرق مدينة تعز بعد معارك ضارية مع الميلشيات الحوثية.

ونقلت وكالة "سبأ "الرسمية " عن مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا " إن قوات الجيش حررت تبة الجعشاء والمواجهات تدور حاليا لتحرير تباب المقرمي والسلال وسط تراجع كبير للمليشيا الانقلابية ومقتل 12 وإصابة نحو 17 أخرين ".

في الأثناء تعمل قوات الجيش الوطني على تطهير مناطق الزنوج وحذران من الألغام التي زرعتها المليشيا تمهيدا للتقدم نحو مفرق شرعب غرب المدينة .

الى ذلك لقي 55 من عناصر الميليشيات الحوثي مصرعهم واصيب العشرات في معارك مع الجيش الوطني بتعز خلال 24 ساعة الماضية ،فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي دبابتين وهاوزر و 4 رشاشات وسيارة محملة بالذخيرة ومخزن للأسلحة شمال وغرب المدينة .

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