الحوثيون يكشفون أخطر سر حول مقتل الرئيس السابق ...

كشف القيادي السلالي والوزير الحوثي/ حسن زيد " أنه يتم التحضير لمفاوضات سريه لحل أزمة اليمن تقودها أميركا.

وأضاف مغردا عبر صفحته على "تويتر: المهم أن مقتل صالح كان جزءاً من الحل الذي ستفرضه أميركا، ومقتل صالح كان الشرط الأساسي لحل الأزمة اليمنية. وتم بالتنسيق بين أميركا وأطراف داخلية.

وفي تغريد أخرى ذكر حسن زيد أنه سيتم إطلاق سراح أولاد علي عبدالله صالح، بوساطة عُمانية..

وقال زيد، الذي يشغل منصب وزير الشباب في حكومة الانقلاب بصنعاء، في تغريدته الثانية، ليعرف الجميع أننا لسنا انتقاميين وسوف نكون كرماء مع من سيعود إلى حضن الوطن ممن ذهبوا إلى أحضان العدوان، مضيفاً: وهناك مقترح بإصدار استدعاء رسمي من قبل المجلس السياسي الأعلى لكل القادة الذين فروا من صنعاء.