توجيه رئاسي بخصوص احداث عدن بعد محادثات اجراها (هادي) مع قادة التحالف

وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر ،اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار، في مدينة عدن، جنوبي البلاد، وعودة جميع القوات إلى ثكناتها.

وقالت وكالة سبأ اليمنية الحكومية، إن بن دغر وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ، ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع ، وقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية، بوقف إطلاق النار وعودة جميع القوات إلى ثكناتها.

وقال بن دغر إن رسالة التوجيه، جات بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المبنية على محادثاته مع قادة التحالف العربي ".

وأضاف" عليكم توجيه جميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار فوراً، وأن تعود جميع القوات إلى ثكناتها، وإخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الأطراف دون قيد أو شرط ".

في سياق متصل رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وتوجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودعوته لكافة المكونات السياسية والاجتماعية للتهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي:" ان هذا الموقف والدعوة من قيادة تحالف دعم الشرعية، هو ما تؤكد عليه الحكومة مرارا من أهمية عدم حرف بوصلة المعركة المصيرية للشرعية والتحالف العربي في مواجهة المشروع الايراني الخطير، الى صراع داخلي يشق الصف الوطني، ويخدم أذناب ايران وأدواتها ممثلة بمليشيا الحوثي الانقلابية ".

وأكد بادي، ان موجبات المرحلة الراهنة وفي ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني بدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية، لاستكمال إنهاء الانقلاب، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، تستوجب على بعض المغامرين والمقامرين الكف عن المراهنة على أجندات خاسرة، تتعارض كليا مع أهداف وغايات الحكومة الشرعية والتحالف العربي، والقرارات الأممية والدولية المؤكدة على دعم امن واستقرار ووحدة اليمن .

كما أكد على أهمية ان يستوعب جميع الفرقاء والمكونات ان معركة اليمن الوجودية والمصيرية هي مع الانقلاب.

ولفت الى ان تبني خطابات او مواقف متشنجة لا يخدم سوى أعداء اليمن والخليج والمنطقة العربية والمشروع الفارسي المتربص بها.

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