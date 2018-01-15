بن دغر يوجه بوقف إطلاق النار "فورا" بعدن
مأرب برس-عدن
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

وجه رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ،اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن بوقف إطلاق النار وإعادة القوات الى ثكانتها.

ووجه بن دغر الرسالة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ، ومدير امن عدن اللواء شلال شائع ، وقادة الالوية والوحدات العسكرية والأمنية،بوقف اطلاق النار وعودة جميع القوات الي ثكناتها.

وقال رئيس الوزراء في رسالة التوجيه التي اطلع عليها محرر "مأرب برس" " عليكم توجيه جميع الوحدات العسكرية بوقف اطلاق النار فوراً وان تعود جميع القوات الى ثكناتها واخلاء المواقع التي تم السيطرة عليها صباح اليوم من جميع الأطراف دون قيد او شرط ".

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن توترا أمنيا مع انتشار كثيف للعربات العسكرية في شوارع المدينة عقب دعوة ما يسمى بـ" المجلس الانتقالي الجنوبي"، لأنصاره للاحتشاد الى المحافظة بهدف إسقاط الحكومة الشرعية.

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