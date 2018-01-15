مشاريع للشرعية في مناطق سيطرة الانقلابيين
مأرب برس -تغطيات
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

أكد وزير الأشغال ، "معين عبد الملك"، اليوم الأحد، أن الحكومة تعد مشاريع تتعلق بإعادة تعبيد الطرق ومشاريع أخرى تتعلق بالإصحاح البيئي، في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ونفى في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأقاويل التي يتم ترويجها بإقامة تلك المشاريع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية فقط.

وأشار إلى أنه من ضمن تلك المشاريع مشروع البنى الحضارية للمدن، بتدخل طارئ ونقل المخلفات، وتقدم تلك المشروعات في العاصمة صنعاء والحديدة وعدن، ويشمل هذا المشروع إعادة ترميم بعض الطرق وتقديم خدمات الكهرباء الأساسية في المستشفيات.

 

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