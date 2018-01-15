مجلس (عيدروس) الانفصالي يصدر بيان (تخديري) ويبدأ انقلابا عسكريا على الدولة

خرج ما يسمى بالمجلس الانتقالي في الجنوب ببيان وصف بالتخديري كون ما تضمنه يخالف تحركاتهم على الارض.

و أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيان اطلع عليه مأرب برس حول الاحداث الجارية في محافظة عدن اليوم الاحد.

ونشر الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي البيان زاعما التأكيد على مواصلة النهج السلمي للمطالبة بتغير الحكومة .

وعلى النقيض من ذلك يحشد انصار الانفصال وبدأوا فعليا بالتحرك العسكري على الارض حيث شهدت عدن اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية واتباع المجلس الانتقالي'مع محاولات للسيطرة على مقار ومعسكرات الدولة.

وكان بن دغر هاجم اليوم مجلس عيدروس وانتقد موقف الامارات مؤكدا بأن القرار اليوم في عدن بيدها.

مأرب برس ينشر نص بيان الانتقالي

يثمّن المجلس الانتقالي الجنوبي البيان الصادر من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذي دعا الى التهدئة حول ما يجري اليوم في العاصمة عدن من تصعيد شعبي ضد الاختلال الحكومي في مختلف الجوانب. مشيداً بالمساعي الكبيرة التي تقودها دول التحالف العربي في هذا الخصوص.

ونؤكد لأخواننا في دول التحالف العربي وفخامة الرئيس هادي اننا ملتزمون بالنهج السلمي في المطالبة بتغيير الحكومة والوقوف على الإختلالات في كافة المحافظات والوزارات التي انعكست سلباً على توفير ابسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن. كما نؤكد على التزامنا الكامل كشركاء في محاربة العدو المشترك وانهاء الانقلاب المتمثل في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وتحرير ما تبقى.

خروجنا اليوم سلمي ونؤكد على تجنب الاحتكاك العسكري وأية مظاهر مسلحة في الجنوب مع الحرص على عدم المساس بمؤسسات الدولة. ونثق كل الثقة ان التحالف العربي سيتدخل بكل امكانياته لحل كافة الاختلالات جذرياً وذلك استجابة لمطالب الشعب ومن أجل الدفاع عن انتصاراته وانتصارات التحالف العربي وللحفاظ على المكتسبات التي تحققت لغاية الآن. ونجدد تفاعلنا الايجابي واستجابتنا الكاملة مع جهود ومساعي دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حل هذه الأزمة. وندعوا الجميع الى الالتزام بالسلمية والحوار والبناء لغاية تصويب الاختلالات.

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