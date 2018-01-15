انتشار غير مسبوق للقوات الحكومية والداخلية تكشف حقيقة الوضع والسيطرة في عدن

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية ، أن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق ومديريات العاصمة المؤقتة عدن تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية.

ودعا المصدر ذاته في تصريح لموقع "وزارة الداخلية"، مختلف فئات وشرائح المجتمع في مدينة عدن إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ولا داعي للخوف والقلق.

كما دعا المصدر، كافة المواطنين إلى عدم الاستماع والانجرار خلف الشائعات والأكاذيب المروجة والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشهدت احياء وشوارع عدن انتشارا غير مسبوق للقوات الحكومية وشوهدت عربات عسكرية وعتاد ثقيل في شوارع المدينة في ظل توتر عسكري كبير ووقوع اشتباكات متفرقة مع الانفصاليين المناصرين لما يسمى المجلس الانتقالي.

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