بن دغر يتهم المجلس الانتقالي بالانقلاب علي الشرعية ..القرار بعدن أصبح بيد الامارات

اتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن.

وقال بن دغر، في كلمة له، نقلها حسابه الشخصي عبر "تويتر": إن "هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية، اليمن يتمزق لأننا نصمت ولا نصرخ، ونخاف قول الحقيقة".

وشدد بن دغر: "لا ينبغي أن تذهب جهود العرب ودماؤهم في اليمن إلى سقوط الوحدة وتقسيم اليمن، هذه جريرتها لا تقل فداحة عن جريمة الحوثيين بصنعاء"، متابعاً "إيران تسعى للحصول على تعزيز لوجودها في اليمن عن طريق الحوثيين، وبالتقسيم نحن نعطيها ثلث الأرض، وثلاثة أرباع السكان، لتحكم وتتحكم بهم".

ودعا بن دغر، جميع الوحدات العسكرية لوقف إطلاق النار فورا في عدن والعودة إلى ثكناتها، وقال: "يجب ألا يقبل الحلفاء اليوم تصفية الشرعية التي رعت التحالف لخوض المعركة مع الحوثيين".

وأكد رئيس وزراء اليمن، أن "وحدة الموقف العربي والصراحة والصدق كما يتجلى في موقف المملكة، وما نأمله ونتوقعه مخلصين في موقف الإمارات، وكل دول التحالف العربي في التعامل مع الأزمة في عدن، التي تنحو شيئاً فشيئاً نحو المواجهة العسكرية الشاملة، شرط لإنقاذ الموقف، كما هي شرط لإنقاذ اليمن من التقسيم والتقزيم".

​كما دعا ابن دغر، "التحالف العربي" بقيادة السعودية وكل العرب إلى التحرك لإنقاذ الموقف"، مؤكدا أن "الأمل كما نراه نحن في الحكومة معقود على الإمارات العربية المتحدة، صاحبة القرار اليوم في عدن العاصمة المؤقتة لليمن".