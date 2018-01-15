عدن على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى والحماية الرئاسية تتدخل
مأرب برس_ متابعات
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 مساءً


تشهد العاصمة المؤقتة عدن توتر شديد بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الذي دعا لتظاهرات ضد الحكومة.


حيث اندلعت صباح اليوم اشتباكات في محيط ساحة العروض ومحيط إدارة أمن عدن.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسعفين في مستشفيات بمدينة عدن، أن عددا من القتلى سقطوا، إلى جانب إصابة عدد آخر في الاشتباكات الدائرة بالمدينة.
وذكر سكان أن مسلحين انتشروا في معظم الأحياء في المدينة وكان هناك إطلاق نار كثيف.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية وعسكرية قولها، إن المواجهات شملت منطقتي خور مكسر ومداخل كريتر وسط عدن، بمختلف أنواع الأسلحة.

وذكر شهود عيان أن عدن تشهد إغلاقا شبه تام لمختلف شوارع المدينة، مشيرين إلى أن ملاحظتهم لتحليق مكثف لطيران التحالف العربي دون قصف.

واغلقت قوات الحماية الرئاسية
الطريق الواصلة إلى ساحة العروض بخورمكسر، من جهة المعلا، هو الطريق الثاني الذي تقوم بإغلاقه، بعد أن منعت المواطنين من التوجه للساحة من جهة مديرية صيرة حيث قامت ومنذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق مداخل ومخارج الطرق المؤية للمديرية والطرق وخاصة تلك المؤدية لقصر معاشيق.

فيما افادت مصادر اخرى ان قوات من الحزام الامني انتشرت بمحيط جولة كالتكس بمديرية المنصورة ومنعت من التوجه الى خور مكسر.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قررت السبت، حظر التجمعات والاعتصامات والمظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تحسبا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضين.

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال