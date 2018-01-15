عدن على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى والحماية الرئاسية تتدخل



تشهد العاصمة المؤقتة عدن توتر شديد بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الذي دعا لتظاهرات ضد الحكومة.



حيث اندلعت صباح اليوم اشتباكات في محيط ساحة العروض ومحيط إدارة أمن عدن.

وأوردت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسعفين في مستشفيات بمدينة عدن، أن عددا من القتلى سقطوا، إلى جانب إصابة عدد آخر في الاشتباكات الدائرة بالمدينة.

وذكر سكان أن مسلحين انتشروا في معظم الأحياء في المدينة وكان هناك إطلاق نار كثيف.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية وعسكرية قولها، إن المواجهات شملت منطقتي خور مكسر ومداخل كريتر وسط عدن، بمختلف أنواع الأسلحة.

وذكر شهود عيان أن عدن تشهد إغلاقا شبه تام لمختلف شوارع المدينة، مشيرين إلى أن ملاحظتهم لتحليق مكثف لطيران التحالف العربي دون قصف.

واغلقت قوات الحماية الرئاسية

الطريق الواصلة إلى ساحة العروض بخورمكسر، من جهة المعلا، هو الطريق الثاني الذي تقوم بإغلاقه، بعد أن منعت المواطنين من التوجه للساحة من جهة مديرية صيرة حيث قامت ومنذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق مداخل ومخارج الطرق المؤية للمديرية والطرق وخاصة تلك المؤدية لقصر معاشيق.

فيما افادت مصادر اخرى ان قوات من الحزام الامني انتشرت بمحيط جولة كالتكس بمديرية المنصورة ومنعت من التوجه الى خور مكسر.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قررت السبت، حظر التجمعات والاعتصامات والمظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تحسبا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضين.