دعا لضبط النفس.. التحالف العربي يعتبر تهديدات المجلس الانتقالي الجنوبي «مطالب شعبية» يجب حلها بالحوار
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الأحد 28 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

 

عشية تصعيد مرتقب لما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي »، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، جميع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة.

 وأكد التحالف في بيان له على «أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية ».

واضاف «يتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجمل الأحداث والمستجدات في عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، ويدعو كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ ».

وشدد على «أهمية أن يستشعر اليمنيون في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة ».

وطالب بالتفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

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