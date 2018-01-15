وصول طائرة سعودية تحمل مساعدات انسانية الى مأرب
مأرب برس-متابعات
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

وصلت اليوم السبت الى مطار مأرب، طائرة شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية تحمل مساعدات الى اغاثية الى محافظة مأرب.

وبحسب وكالة "سبأ " الحومية تحمل الطائرة على متنها 44.470 كجم من السلال الغذائية الأساسية المتنوعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي وصول الطائرة الشحن الى محافظة مأرب ضمن الجسر الجوي لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الأوضاع اقتصادية صعبة.

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