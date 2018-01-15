6 شهداء من أبناء مراد بينهم عميد في معارك ضد مليشيا الحوثي بجبهتي «صرواح» و «البقع».. أسماء الشهداء
مأرب برس ـ خاص
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

تعبيرية من الارشيف

استشهد، اليوم السبت، ستة من أنباء قبيلة مراد بينهم ضباط، في معارك مع مليشيا الحوثي في جبهتي مأرب (شرق) وصعدة (شمال البلاد).

وقالت مصادر قبلية وعسكرية متطابقة لـ«مأرب برس»، ان 5 من ضباط وأفراد اللواء 13 مشاه استشهدوا خلال معارك، السبت، مع مليشيا الحوثي بجبهة المشجح بصرواح.

وأشارت المصادر الى ان شهيد اخر برتبة ملازم خلال معارك تحرير موقع العطفين وعدد من المواقع بجبهة البقع بمحافظة صعدة، صباح اليوم السبت.

ونوهت الى انه سيتم تشييع جثمان الشهداء غدا الأحد، في حي المجمع بمدينة مأرب عاصمة المحافظة.

أسماء الشهداء:

الشهيد العميد / علي مساعد العقال القردعي المرادي

الشهيد الملازم / عبدالحق حسين الجبري المرادي

الشهيد ملازم / علي احمد عوض المنصوري المرادي

الشهيد / محمد علي حسين الحليسي المرادي

الشهيد / مراد خالد مهيوب العريف المرادي

الشهيد الملازم اول/ صالح علي احمد مزاده الاعذل المرادي (البقع)

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