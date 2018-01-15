هادي يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم العسكري لاستمرار معارك صعدة

شدد الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، على ضرورة مواصلة المعارك والانتصارات النوعية التي يحققها ابطال الجيش الوطني بمحافظة صعدة (معقل الحوثيين شمال اليمن)، حتى استكمال تحريرها وتخليصها من المليشيا الايرانية واستباب الامن والاستقرار فيها.

وأكد هادي في اتصال هاتفي مع محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي للاطلاع على الانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني في جبهة البقع، أكد على تقديم كافة أوجه الدعم العسكري لقوات الجيش لتحقيق مزيد من الانتصارات.

وقال رئيس الجمهورية ان بشائر النصر تلوح في الأفق وان المليشيا الانقلابية الايرانية في زوال، بحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ.

من جانبه، قال محافظ صعدة ان أبطال الجيش الوطني باللواء 103 مشاه تمكنوا من تحرير وادي العطفين وجبل اضيق وخشم اضيق وبداية الاجورة، لافتاً الى تقدم الجيش باتجاه مركز مديرية ‎كتاف بمحافظة ‎صعدة وتحريرها من المليشيا الايرانية.

وأكد محافظ صعدة ان ابطال الجيش الوطني مستمرون في مواصلة العمليات العسكرية النوعية الهادفة لتحرير محافظة صعدة من المليشيا الحوثية وعودة الامن والاستقرار الى كافة ارجاء الوطن.