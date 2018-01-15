لواء يتبع الشرعية يجري تجهيزه لدور قادم في المعارك مع الانقلابيين

زار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد المقدشي ،اليوم السبت،لواء القوات الخاصة بمحافظة مأرب، للاطلاع على مستوى الجاهزية والاعداد والتدريب التي يخضع لها منتسبو اللواء.

ونقل الفريق المقدشي لمنتسبي اللواء تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وقيادة قوات العمليات المشتركة.

وأشاد خلال كلمة القاها امام منتسبي اللواء بالمعنويات العالية التي يتحلى بها أفراد اللواء الذين انضموا حديثا إلى صفوف الجيش الوطني.

وأكد الفريق المقدشي أن اللواء سيحظى بالدعم والرعاية اللازمة من قبل القيادة السياسية والعسكرية، وسيتم العمل على توفير الاحتياجات اللازمة للواء.

كما أكد أن اللواء سيكون له دورا قادما في معارك تحرير البلاد من براثن ميليشيا الحوثي التي تحمل مشروعا طائفيا تخريبيا وتعيث الفساد في البلاد ولا تحترم العهود والمواثيق.

وشدد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة على ضرورة الالتزام والانضباط بالبرامج التدريبية والتأهيلية والحفاظ على مستويات عالية من الاستعداد والجاهزية .

وعبر عن شكره وتقديره لجهود ودعم الأشقاء في قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واسهامهم الفعّال في اعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني ومساندة الشعب اليمني في استعادة دولته ودحر ميليشيا الحوثي التي أرادت تحويل اليمن إلى بركان لتصدير الخطر إلى دول الجوار والمنطقة.

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