لواء يتبع الشرعية يجري تجهيزه لدور قادم في المعارك مع الانقلابيين
مأرب برس-تغطيات
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

زار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد المقدشي ،اليوم السبت،لواء القوات الخاصة بمحافظة مأرب، للاطلاع على مستوى الجاهزية والاعداد والتدريب التي يخضع لها منتسبو اللواء.

ونقل الفريق المقدشي لمنتسبي اللواء تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وقيادة قوات العمليات المشتركة.

وأشاد خلال كلمة القاها امام منتسبي اللواء بالمعنويات العالية التي يتحلى بها أفراد اللواء الذين انضموا حديثا إلى صفوف الجيش الوطني.

وأكد الفريق المقدشي أن اللواء سيحظى بالدعم والرعاية اللازمة من قبل القيادة السياسية والعسكرية، وسيتم العمل على توفير الاحتياجات اللازمة للواء.

كما أكد أن اللواء سيكون له دورا قادما في معارك تحرير البلاد من براثن ميليشيا الحوثي التي تحمل مشروعا طائفيا تخريبيا وتعيث الفساد في البلاد ولا تحترم العهود والمواثيق.

وشدد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة على ضرورة الالتزام والانضباط بالبرامج التدريبية والتأهيلية والحفاظ على مستويات عالية من الاستعداد والجاهزية .

وعبر عن شكره وتقديره لجهود ودعم الأشقاء في قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واسهامهم الفعّال في اعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني ومساندة الشعب اليمني في استعادة دولته ودحر ميليشيا الحوثي التي أرادت تحويل اليمن إلى بركان لتصدير الخطر إلى دول الجوار والمنطقة.

 

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال