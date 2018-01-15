مواجهة مسلحة وشيكة بين الحكومة ومجلس (عيدروس) .. قادة التحالف يوجهون صفعة قوية للانفصاليين

دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، أبناء العاصمة المؤقتة "عدن" إلى عدم الإستماع لدعوات ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، والإلتفاف حول الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي .

وقال بن دغر خلال ترأسه اجتماعا بقيادة قوات التحالف العربي في عدن لبحث تداعيات دعوة ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي لإسقاط الحكومة الشرعية،" إن تلك الدعوات التمزيقية التي تسعى لإدخال البلاد إلى نفق مظلم نحن في غنى عنها.. ولن تخدم سوى الحوثيين.

بدوره أكد قائد قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن، رفضه القاطع لكافة أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا سعي الجميع لتوحيد الجهود خلف حكومة شرعية ومعها دول التحالف العربي نحو البناء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء ما دمرته الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، مع قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد محمد الحسني وقائد القوات السعودية العميد سلطان ابو عبدالعزيز ،وعدداً من ضباط قوات التحالف العربي في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعبّر قائد قوات التحالف العربي عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء.. واضعاً أمامه صورة مجملة للعمليات العسكرية وما نتج عنه من تقدم عسكري ميداني في محافظة لحج وتعز وسير المعارك العسكرية فيها، ومؤكداً أن التحالف العربي يدعم الشرعية لتحرير جميع الأراضي اليمنية من الميليشيا الحوثية و أن حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من أولويات التحالف العربي وأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وثمن رئيس الوزراء التضحيات الكبيرة التي قدمها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في معركة التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقال بن دغر "إن القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة وإعادة الأمل، وحّد العرب وقضى على اطماع ايران في المنطقة التي تسعى من خلال أدواتها الحوثية للسيطرة على الممرات الدولية لتهديد الأمنين العربي والدولي",

وأضاف الدكتور بن دغر "بفضل من الله وبجيشنا الوطني المرابط في الجبهات والوديان والسواحل والمرتفعات، وبدعم وأسناد من قوات التحالف العربي استطعنا تحرير 85‎ بالمائة من الارض ونحن اليوم امام نصر كبير سيكتمل بتحرير محافظة تعز قريباً من مليشيا الحوثي الإيرانية".

ودعا رئيس الوزراء أبناء اليمن عامة وعدن خاصة إلى الالتفاف حول شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدم الاستماع إلى الدعوات التمزيقية التي تسعى لإدخال البلاد إلى نفق مظلم نحن في غنى عنها، والتي لن تخدم سوى أعداء الوطن ممثلاً بميليشيا الحوثي الإرهابية الذين تسببوا في دمار مؤسساته وقتلوا أبنائه.

وكانت الداخلية اعلنت منع اقامة اي فعاليات او مظاهرات في عدن وتوعدت بالضرب بيد من حديد في وقت يحشد فيه انصار المجلس الانتقالي الانفصالي لفعاليات قال انها تهدف لاسقاط الحكومة.

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