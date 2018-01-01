مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية بشبوة
مأرب برس - وكالات
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

قتل سبعة عناصر من تنظيم القاعدة السبت 27 يناير 2018 في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية في جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أفاد به مصدر أمني في السلطة المعترف بها، موضحا أن الغارة الجوية وقعت بعد منتصف الليل، وأنها استهدفت سيارة كانت تقل العناصر السبعة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية، مؤكدا مقتل ركاب السيارة السبعة وأن جميعهم عناصر من تنظيم القاعدة.

ينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في جنوب البلاد.

كما تعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، ودائما ما تبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

 
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