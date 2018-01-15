مأرب برس يرصد آخر مستجدات المعارك الطاحنة في جبهات تعز المشتعلة .. (تقرير)

اعلنت قيادة محور تعز العسكري مقتل أكثر من 110 عنصراً من مليشيا الحوثي الإيرانية بينهم قيادات ميدانية واصابة العشرات خلال المعارك التي خاضها ابطال الجيش الوطني، وغارات مقاتلات التحالف العربي في الـ 48 ساعة الماضية من بدء العملية العسكرية لتحرير المحافظة.

كما تم تدمير عدد من الآليات العسكرية منها 3 دبابات و 7 أطقم عسكرية، و عربة كاتيوشا و رشاشين و 2 مدافع هاوتزر و مخزن أسلحة، خلال يومي الخميس و الجمعة.

ونفذت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات شمال وشرق تعز.

وفي تطورات الوضع الميداني اليوم السبت شن طيران التحالف ثلاث غارات استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في الخمسين شمال المدينة وغارتين استهدفت تبة الضنيين شمال غرب المدينة ونقطة الهنجر أعلى شركة السمن والصابون غرب المدينة .

بالتزامن تدور مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا و المليشيات الإنقلابية في قرية ابعر الطريق الرابط بين صالة و الزيلعي.

وتمكن الأبطال من السيطرة على قرية الصرمين، شرقي المدينة .

التحالف استهدف بغارتين ايضا مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية اسفل جبل الجعشا شرق المدينة .

غربا قالت مصادر مأرب برس ان أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير تبة القرن، شمال جبل هان، وقرية الدار الواقعة غرب الجبل، وتبة ياسين، شمال الجبل، غربي مدينة تعز، في حين تستمر المعارك العنيفة مع المليشيات الانقلابية.

ويخوض أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا ،هذه اللحظات، معارك شرسة مع المليشيات الانقلابية في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، حيث تم تطهير عدد من المباني في محيط المدرسة ويتم محاصرة فلول المليشيا فيها.

ولقي 5 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، خلال المعارك الدائرة في محيط مديرية محمد علي عثمان.

فيما تلجأ مليشيا الحوثي إلى إمطار المنطقة المحيطة بقذائف المدفعية الثقيلة، وزرع شبكات من الالغام لإيقاف زحف أبطال الجيش الوطني.

وتسمع أصوات التكبيرات القادمة من معظم مساجد الأحياء الشرقية للمدينة، ايذانا بالانتصار الذي يحققه أبطال الجيش، في معركة استكمال تحرير المحافظة.

وأعلن اليوم عن مقتل الاعلامي أسامه سلام المقطري، أثناء تغطيته للأحداث جوار مدرسة محمد علي عثمان، شرق مدينة تعز.

فيما تمكنت مدفعية الجيش الوطني من إحراق دبابة مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في تبة السلال، وأعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة، هذه اللحظات، شرقي المدينة.

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