15 سفيراً بمجلس الأمن يعاينون حطام صواريخ إيرانية أطلقت من اليمن

يتوجه الاثنين سفراء الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي إلى واشنطن لمعاينة حطام صواريخ يُشتبه في أن إيران أرسلتها الى المتمردين الحوثيين في اليمن، وفق ما اعلن دبلوماسيون.

ومن المقرر ان يجتمع سفراء مجلس الأمن في البيت الابيض مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي تأمل ادارته في حشد دعم دولي ضد ايران.

ويأتي هذا التحرك لسفراء المجلس من نيويورك الى واشنطن، بمبادرة من السفيرة الاميركية نيكي هايلي التي دعت زملاءها الى معاينة حطام الصواريخ الموجود داخل مستودع قاعدة عسكرية في واشنطن.

وتقول واشنطن إن ايران ارسلت صواريخ الى المتمردين الحوثيين في اليمن في اواخر العام 2017، ونظّمت هايلي جولة اعلامية في تلك القاعدة العسكرية، من اجل بثّ صور لقطع صواريخ تحمل شعار شركة اسلحة ايرانية.

وبحسب هايلي، فإنّ تلك القطع الصاروخية هي دليل على ان طهران انتهكت حظراً مفروضاً على ارسال اسلحة الى اليمن.

وتسعى هايلي الى اقناع مجلس الأمن باتخاذ اجراءات ضد ايران، لكنّ ذلك يُحتمل ان يصطدم بحق النقض "الفيتو" الذي تملكه روسيا حليفة طهران.

ووفقًا لتقرير تسلّمه مجلس الأمن في الآونة الاخيرة، فإنّ ايران انتهكت الحظر المفروض على توريد اسلحة الى اليمن من خلال سماحها للمتمردين الحوثيين بالتسلّح بطائرات بلا طيار وصواريخ بالستية اطلقت نحو المملكة.