أردغان: بعد السيطرة على عفرين سنطهر الحدود العراقية من الإرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إنه بعد السيطرة على عفرين سنطهر منبج من الإرهابيين، بعدها نواصل كفاحنا حتى لا يبقى إرهابي حتى الحدود العراقية".

وذكر أردوغان اليوم في خطاب ألقاه ،الجمعة،بـأنقرة أن تركيا ستسلم منبج لأصحابها الحقيقيين، وهم العرب، حسب قوله، وتخضع منبج لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتقع منبج على بعد 100 كم إلى الشرق من عفرين وتخضع منبج لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتابع أردغان "البعض يطالبنا بإلحاح بأن نعمل على أن تكون هذه العملية قصيرة الأمد، اسمعوا، إنها لا تزال في يومها السابع. كم من الوقت استمرت العملية في أفغانستان؟ كم من الوقت استمرت العملية في العراق؟".

أشاد أردوغان بما حققته العملية العسكرية الجارية منذ أسبوع في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي رغم ما وصفها بالظروف الجوية السيئة والمنطقة الجغرافية الصعبة.

وأكد أن العملية كانت ستنتهي في بضعة أيام لو استخدمت تركيا ما لديها من قوة، مشددا على حرص بلاده على سلامة المدنيين السوريين والجنود الأتراك.

وكان الرئيس التركي زار أمس مقر إدارة عملية غصن الزيتون في ولاية هاتاي على الحدود مع سوريا، وتعهد بمواصلتها حتى تحقيق أهدافها.