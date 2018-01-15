انتصارات ساحقة لقوات الشرعية بجبهة «كرش».. تحرير 5 مواقع و 2 تباب ومنطقتين وجبل استراتيجي

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي بجبهة كرش، شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).

وعلى إثر الهجوم، تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع الجن، النبيع، والحصين، وتبتي الخدش، والسوداء، ومنطقتي الحويمي، والمشجورة، وجبل خداش الاستراتيجي، بحسب مصادر عسكرية.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عدد من المواقع في المرتفعات الجبيلة المطلة على مديرية الشريجة، وتامين قطاع شيفان الشرقي لكرش.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر مليشيا الحوثي ، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.