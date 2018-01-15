الجيش يحرر مواقع جديدة في احدى المحافظات الجنوبية
مأرب-برس لحج
الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الجمعة، مواقع جديدة بجبهة كرش بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت مواقع الجن، النبيع، والحصين، وتبتي الخدش، والسوداء، ومنطقتي الحويمي، والمشجورة، وجبل خداش الاستراتيجي بعد معارك شرسة مع المليشيات الحوثية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، فضلا عن استعادة قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وبحسب موقع الجيش فان مقاتلات التحالف العربي شاركت في العملية واستهدفت تجمعات للمليشيات .

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