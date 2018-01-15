الرئيس التركي في لقاء حاسم مع كبار قادة الجيش والقوات البرية والجوية والبحرية .. تفاصيل هامة

عقد الرئيس التركي لقاء ضم كبار قادة الجيش التركي وكان في مقدمتهم ، كل من رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

مع مع قيادة قوات المهام التركية في العاصمة الصومالية مقديشو، والقيادة المشتركة للقوات القطرية التركية في الدوحة، واطلع على تفاصيل عن القيادتين وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية “غصن الزيتون” الجارية في منطقة عفرين شمالي سوريا، تهدف إلى تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، مضيفا أن المنطقة ستسلم لأصحابها الحقيقيين بعد نجاح المهمة.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان وجهها للعسكريين العاملين في مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة عملية “غصن الزيتون” في ولاية هطاي (جنوب)، الحدودية مع سوريا، خلال زيارته التفقدية للمركز، وفق مصادر في الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالنجاح للعسكريين في مركز العمليات، مؤكدا أنهم يقومون بمهمة سامية.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان عقد اجتماعا آخر اطلع فيه على معلومات تفصيلية أكثر، وارتبط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع قيادات القوات البرية والجوية والبحرية، ومركز العمليات في قيادة القاعدة الجوية الحربية في ولاية أسكي شهير (شمال غرب).

وأضافت أن أردوغان أكد في اتصالاته مع القيادات أن عملية غصن الزيتون ستتواصل حتى تحقق النتائج المستهدفة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لا تطمع بأراضي أي دولة، مبينا أن عفرين ستسلم لأصحابها الحقيقيين.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية التي أطلقها الجيش السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي “داعش” و”ب ي د” الإرهابيين في عفرين شمال غربي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.

وشددت رئاسة الأركان التركية في بيان سابق، على أن العملية “تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع احترام وحدة الأراضي السورية”.”