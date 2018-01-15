مسؤول روسي بارز يلتقي «أحمد علي» نجل الرئيس السابق والأخير يوجه رسالة لقيادات المؤتمر.. شاهد أول ظهر لأقارب «صالح» المعتقلين منذ مقتله

التقى نجل الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح» العميد «أحمد»، في مقر إقامته في الإمارات، نائب وزير الخارجیة الروسي، «میخائیل بوغدانوف».

وقالت وكالة الأنباء الإماراتیة الرسمیة (وام)، الجمعة، إن «بوغدانوف قدم لأحمد صالح، الخميس، واجب العزاء في مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أيدي الحوثيين بعد انفراط تحالفه معھم».

ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي تأكیده على «الدور الذي يمكن أن يلعبه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئیس الیمني السابق من أجل التوصل إلى حل في الیمن».

من جھته، أبدى «أحمد صالح» ثقته في «قدرة قیادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج على الوحدة»، حسب الوكالة.

كما شدد على «ضرورة اصطفاف قیادات وأعضاء المؤتمر إلى جانب كل شرفاء الوطن، وكل الخیرين من الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي والعالم».

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل «صالح» على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته.

وقدم ولي عھد أبوظبي، «محمد بن زايد»، التعازي لنجل «صالح» في مقر إقامته بعد يومین على مقتل والده، في خطوة رأى مراقبون أن من شأنھا أن تدعم حظوظه لخلافة أبیه.

وبعد شهر من مقتل «صالح»، اختار حزب المؤتمر الشعبي العام «صادق أمين أبو راس» رئیسا جديدا له خلال اجتماع عقده في صنعاء الخاضعة لسیطرة «الحوثيين».

يشار إلى أنه تم تعيين «أحمد علي صالح» (45 عاما) سفیرا لبلاده في أبوظبي عام 2012، لكن مع اندلاع النزاع الیمني عام 2014، تمت إقالته من منصبه، وظل مقیما في الإمارات.

الى ذلك، نشرت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام «فائقة السيد» الذي كان يتزعمه «صالح»، صورة على «تويتر»، قالت انها لأقارب صالح المعتقلين في سجون الحوثي.

وعلقت السيد على الصورة قائلة، «هذه صورتي التقطها إعلامي حوثي عند زيارتي لأولاد الزعيم صالح رحمه الله واطمأننت على حالتهم لم نعرف مكان سجنهم، ولكن أحضروهم لنا إلى مكتب تابع للحوثيين نصف ساعة فقط».