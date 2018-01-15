لأول مرة .. أردوغان يلبس بزته العسكرية .. لهذا السبب .. شاهد ..
مأرب برس - تركيا الان
الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

لأول مرة منذ تقلده الرئاسة التركية ظهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لابسا بزته العسكرية , في رسالة قوية لكل القوى الداخلية والخارجية التي تحاول وضع العراقيل أمام الجكومة التركية وجرها الى معارك جانبية , حيثتفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مركز عمليات “غصن الزيتون” في ولاية هطاي (جنوب) الحدودية مع سوريا.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، أن أردوغان زار مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العملية في هطاي، ورافقه رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات البرية الجنرال يشار غولر، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ.

وأشارت المصادر أن أردوغان والوفد المرافق له اطّلعوا على مجريات “غصن الزيتون” من قائد الجيش الثاني، اسماعيل متين تمل، ومسؤولين عسكريين آخرين.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية التي أطلقها الجيش السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي “داعش” و”ب ي د” الإرهابيين، في عفرين شمال غربي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة، لتجنيب المدنيين أي أضرار.

وشدّدت رئاسة الأركان التركية في بيان سابق، أن العملية “تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية”

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