الفريق علي محسن الاحمر يكشف مصير تعز القادم
مأرب برس - صنعاء
الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

 

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عزم الشرعية والتحالف العربي على تحرير محافظة تعز بشكل كامل، وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بهدف استعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بكل من محافظ تعز أمين محمود، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، للاطلاع على سير العمليات العسكرية الهادفة إلى استكمال تحرير المحافظة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأطلع محافظ المحافظة وقائد المحور نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية وما تحقق من انجازات خلال الساعات الماضية وما يتحلى به أفراد الجيش من معنويات وجاهزية قتالية قادرة على تحقيق النصر.

وكان محافظ تعز قد أعلن في وقت سابق عبر وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف لتحرير المحافظة.

وكانت قوات الجيش احرزت تقدم كبير شمالي وغربي مدينة تعز، حيث تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة، فيما تكبدت المليشيا خسائر فادحة.

 
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