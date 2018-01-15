أمريكي متزوج بيمنية .. أسيرا في يد الحوثيين .. وينقل بطائرة خاصة إلى هذه الدولة

قالت مصادر يمنية فى العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثى أفرجت عن مواطن أمريكى احتجزته منذ سبتمبر 2017، مضيفة أنه نُقل إلى سلطنة عمان على متن طائرة أقلت أيضا مسؤولا كبيرا بالجماعة.

واحتجز الحوثيون دانى لافون برتش، المتزوج من يمنية ويعمل بشركة "صافر اليمنية للنفط"، بعدما أخذ أطفاله إلى المدرسة، وذلك وفقا لما قاله اثنان من زملائه.

وأفادت مصادر فى حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى كان يتزعمه الرئيس الراحل على عبد الله صالح فى صنعاء، إن برتش نقل إلى مسقط برفقة محمد عبد السلام المسؤول الكبير فى جماعة الحوثي.

وأشار تقرير، أكد صحته مصدر مقرب من الحوثيين، إلى أن عبد السلام قاد وفد الحوثيين فى محادثات سلام مع ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا، وقد مُنيت بالفشل.