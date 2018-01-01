غرق 30 إفريقيًا قبالة ساحل اليمن

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 30 من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غرقوا قبالة ساحل اليمن هذا الأسبوع فى قارب كان متجها إلى جيبوتى ويديره مهربون أفادت تقارير أنهم أطلقوا النار على الركاب.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة فى بيان "الناجون من الحادث أبلغوا الأمم المتحدة وموظفين شركاء أن القارب المكتظ كان يضم ما لا يقل عن 152 صوماليا وإثيوبيا وتحرك يوم 23 يناير من ساحل البريقة فى عدن، عبر خليج عدن ونحو جيبوتى"، مشيرة إلى أن القارب انقلب فى ظل تقارير عن إطلاق النار على الركاب".