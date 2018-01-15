السعودية تعلن إحباط مخطط إرهابى لتنظيم «القاعدة» على الحدود مع اليمن
مأرب برس - وكالات
الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 صباحاً

 

أعلنت السعودية أمس أن الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب أفشلت مخططًا إرهابيًا أعده تنظيم “القاعدة” الإرهابى جنوبى البلاد على الحدود مع اليمن.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، أفشلت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب فى السعودية، مخططا إرهابيا أعده تنظيم “القاعدة”، لتنفيذ تفجير انتحارى فى ضباط وزارة الداخلية السعودية الموجودين على أحد المنافذ اليمنية، مؤكدة أن السلطات المختصة نجحت فى إحباط خطة اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي، وكشفت المعلومات، التى أعلنها المدعى العام، مساء أمس الأول خلال محاكمة عنصرى “القاعدة”أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية.

 
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