الجيش يواصل تقدمه في تعز.. وقتلى المليشيا في تزايد
مأرب برس-تعز
الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 صباحاً

لقي 35 حوثيا مصرعهم واصيب العشرات منهم ،الخميس،خلال العملية العسكرية الواسعة التي شنتها قوات الجيش الوطني في مدينة تعز.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصدر عسكري" إن المواجهات الدائرة في الجبهة الشمالية الغربية أسفرت عن تحرير مناطق شمال المدينة وصولا إلى جبل الوعش الإستراتيجي حيث يجري تمشيط بعض الخلايا والقناصة في الجبل الذي يطل على شارعي الستين والخمسين"

وأضاف المصدر"انه في حال استكمال تحريره سيتم قطع خطوط الإمداد وفصل الجبهة الغربية عن الجبهة الشرقية للمدينة" .

واكد ان المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي لازالت مستمرة،و تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من التقدم غرب تبة الإريل وتجاوز الخطوط الدفاعية للمليشيا على الرغم من كثافة الالغام المزروعة.

وبدأت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي ،الخميس، عمليات عسكرية واسعة بمدينة تعز لتحرير ما تبقى من المدينة من قبضة الميليشيات الحوثية ،تمكنت خلالها من تحقيق تقدمات ميدانية واسعة في المدينة .

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