محافظ تعز: اللحظة التاريخية الحاسمة حانت لإجتثاث المليشيات الكهنوتية

أكد محافظ تعز أمين محمود أن الجيش الوطني قرر الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير تعز

وقال في تصريح لـ وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" :"إن اللحظة التاريخية الحاسمة حانت لإجتثاث المليشيات الحوثية الكهنوتية السلالية".

وأضاف " فِي هذه اللحظات المجيدة أتوجه إليكم وأدعوكم للوقوف صفاً واحداً إلى جانب اخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة الذين يسطرون الآن أروع لحظات التضحية والفداء"

وتابع" في هذه اللحظة التاريخية التي يشارك في صنعها أشقاؤنا الكرام في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بإسمكم جميعاً رجالاً ونساء وأطفالاً أوجه الشكر الجزيل لهم ونعدهم بأننا لن ننسى تضحياتهم وبسالتهم ووقوفهم معنا وإلى جانبنا في هذا المنعطف التاريخي".

وبدأت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي ،الخميس، عمليات عسكرية واسعة بمدينة تعز لتحرير ما تبقى من المدينة من قبضة الميليشيات الحوثية .