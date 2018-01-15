قيادي في المؤتمر يكشف عن مفاوضات سرية يجري التحضير لها بعيدا عنهم لحل الأزمة في ‎اليمن

كشف وزير الخارجية اليمني السابق وعضو فريق المفاوضين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع توتير رصدها "مأرب برس" أنه يتم التحضير لمفاوضات سرية لحل الأزمة السياسية في اليمن لم تتضح معالمها بعد.

وأضاف في تغريداته أنه من المهم في هذه المفاوضات الجارية ألا تؤسس سريتها لفرض الحلول لصالح أطراف سياسية معينة، أو اقصائها لأي طرف آخر.

وذكر أن من الضروري أن تلتزم هذه المفاوضات بمعايير الشفافية والعدالة وحماية حقوق كل الأطراف، حتى تجني ثمارها وتحقق السلام الدائم لكل اليمنيين.

من جانبه رد القيادي الحوثي الييوم على تلك التصريحات بتأكيد "أن المفاوضات الجاري التحضر لها تشرف عليها دولة عمان وسياسين أمريكيين وبريطانيين تسعى لتقارب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لحل الأزمة ووقف الحرب.

مؤكدا أن محمد عبدالسلام غادر اليمن قبل يومين على متن طائرة عمانية إلى عمان بعد ساعة من وصول وزير الخارجية البريطانية .