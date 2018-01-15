تصريح لحفيدة السلطان عبد الحميد الثاني عن أردوغان يجتاح الصحافة التركية فماذا قالت ؟

قالت "نيلهان عثمان أوغلو" حفيدة السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني" من الجيل الخامس، إن أوجه التشابه بين السلطان عبد الحميد الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثيرة جداً، فكلاهما يتمتعان بالقوة والحكمة والبصيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر في مدينة بورصة بعنوان "قضية السلطان عبد الحميد" نظمته جمعية الأئمة والخطباء بالتعاون مع بلدية سلطان غازي.

وأضافت عثمان أوغلو، إن "السلطان عبد الحميد كان رجلا حكيما وذكيا وذو بصيرة، فقد تنبأ بوضع القدس قبل 100 عام، فبذل أقصى ما بوسعه واتخذ الاحتياطات اللازمة، ومنها تحويل ملكية الكثير من الأراضي في القدس إلى ممتلكاته الخاصة، لأنه في حال تم احتلال القدس فلا يمكن الاستيلاء على الممتلكات الفردية.

ودعت عثمان أوغلو، إلى ضرورة تعلّم الطلاب للغة أجدادهم العثمانية، لزيادة معرفتهم بأحوال وتاريخ الدولة العثمانية وسلاطينها.

وشارك في الندوة كل من قائم مقام مدينة عثمان غازي يالتشين يلماز، ورئيس البلدية نشأت تشاغليان، ورئيس حزب العدالة والتنمية عن المدينة، وأعضاء مجلس بلدية عثمان غازي، وتم في نهاية الندوة تقديم هدايا تذكارية لنيلهان عثمان أوغلو.