تركيا تحذر أمريكا من مواجهتها وتضع أمامها شرطا واحدا لمنع الحرب

قال نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة بكير بوزداغ، يوم الخميس، إنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد المواجهة مع تركيا فعليها وقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح بوزداغ، في تصريحات للصحفيين حول عملية غصن الزيتون، أن زمن الكلام والتهديدات قد ولى، وبدأ عهد التنفيذ، مبينا أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية التعاون مع تركيا، فطريق هذا التعاون بسيط، وقف تقديم السلاح لحزب الاتحاد الديمقراطي، وجمع السلاح الذي قدمته للتنظيم الإرهابي، والحديث معهم على عدهم استهداف تركيا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات.

وحول محاربة تنظيم داعش، أكد نائب يلدرم، أنه لا يحق لأحد التشكيك في محاربة تركيا لتنظيم داعش الإرهابيين، ولا يحق لأحد سؤالها حول هذا القرار.

ولفت إلى أن عملية غصن الزيتون التي انطلقت السبت الماضي لتطهير مدينة عفرين من الإرهابيين، ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي، وأن انتهاء موعد العملية مرهون بالقضاء على آخر إرهابي في المدينة.

في سياق آخر وحول اقتراح واشنطن إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، قال بوزداغ، إن هذا الخيار يبحث، ولكن لا يمكن طرحه لتوقيف عملية غصن الزيتون، أو تحديد موعد انتهائها.