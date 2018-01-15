مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي يعقد دورته الاعتيادية الثالثة

عقد مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت دورته الاعتيادية الثالثة للعام الجامعي 2017- 2018م برئاسة الدكتور / هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وبحضور كافة أعضاء المجلس وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بشئون الدراسات العليا وطلبة الماجستير في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بالإضافة إلى إقرار تخرج عدد من طلبة الماجستير وتعيين مشرفين على بعض الرسائل العلمية كما ناقش الاجتماع تشكيل لجان مناقشة لعدد من طلبة الماجستير وتمديد فترة الإيفاد لثلاثة طلبة داخلياً وخارجياً وغيرها من المستجدات المتعلقة بتطوير قضايا الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت .