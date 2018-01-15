عرض عسكري مهيب في معقل الحوثي والجيش يتوعد بقطع (رأس الافعى)

دشنت قيادة محور صعدة ،اليوم الخميس، العام التدريبي الجديد 2018م لقوات الجيش وقوات الأمن في معسكر الاستقبال بمديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وقامت قوات من الجيش وقوات من الأمن الخاصة ،المكلفة بحماية منفذي البقع والخضراء والخط الرابط بين محافظة صعدة والجوف، بعرض عسكري عكست التدريبات العالية والمهارات القتالية التي يتمتع بها ابطال الجيش والأمن.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة خلال حفل التدشين أن الجيش الوطني أصبح اليوم قادراً أكثر من أي وقت مضى على أداء مهامه القتالية ضد أعداء الوطن الذين عبثوا بمقدرات الدولة ونهبوا كل مؤسساتها.

وأكد العميد الأثلة أن قوات الجيش الوطني في صعدة جاهزة وعلى أتم الإستعداد للإنطلاق لتحرير ماتبقى من محافظة صعدة ..مشيرا أن قوات من الجيش تخوض حاليا معارك في جبهة رازح لقطع ماوصفها برأس الأفعى.

من جانبه اطلع أركان حرب محور صعدة العميد طارق الغزالي عقب العرض على الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لتلك الوحدات ومدى جاهزيتها والخدمات المساندة من أمداد طبي وفني واشارة.. مشيداً بالأداء المتميز لمنتسبي الجيش الوطني وقوات الأمن الخاصة لفرعي صعدة والجوف.

حضر الحفل عدداً من قيادات الألوية والوحدات العسكرية والأمنية في محور صعدة.

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