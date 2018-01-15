انطلاق معركة حاسمة في تعز وطيران التحالف يبدأها بقصف عنيف ومركز ارعب الانقلابيين .. اخر المستجدات

اعلنت قيادة محور تعز بقيادة قائد المحور قائد اللواء 145 مشاه اللواء الركن خالد فاضل اليوم الخميس انطلاق عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على المدينة منذ 3 سنوات وتحرير ما تبقى من المحافظة بمشاركة الألوية العسكرية و إسناد جوي من طيران التحالف العربي.

وتشهد الجبهتين الشمالية والغربية معارك عنيفة تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من احراز تقدم والسيطرة على مزارع البيضاني بالدبح وقرية الخور شرق جبل المنعم غربي المدينة.

ونفت قيادة المحور في بلاغ صحفي وصل مأرب برس صحة الاخبار الذي تحدثت عن قصف التحالف مواقع للجيش الوطني في المطار القديم ومقر اللواء 35.

في غضون ذلك؛ شنت مقاتلات التحالف العربي 12 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في شارع الثلاثين وجوار مصنع السمن والصابون، غرب جبل الهان،وجبل المنعم وشعب الحود شمال جبل المنعم وتبة ياسين غربي المدينة وموقع الزانخ وتبة القارع شمال الدفاع الجوي شمالي المدينة.

كما استهدف بغارتين مواقع الحوثيين محيط جولة القصر و معسكر الأمن المركزي شرقي المدينة.

و أسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير شيارتين نوع "شاص" ودبابتين و رشاش 14.5.

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