تقدمات نوعية للجيش الوطني في تعز

حققت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، تقدما مهما في عدة جبهات شمال وغرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن نائب الناطق باسم محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر"إن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيا في عملية عسكرية من عدة محاور أبرزها الزنوج وأطراف الدفاع الجوي والحوجلة وجبل الوعش والأربعين ".

وادى الهجوم إلى تقدم الجيش وسط انهيارات للمليشيا وتدمير دبابتين و 3 أطقم عسكرية ورشاش 23،اضافة الى قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف الميلشيات الحوثية.

وشاركت مقاتلات التحالف العربي في العمليات،و استهدفت بسبع غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات الحوثية.

واسفرت الغارات عن وتفجير 3 مخازن أسلحة في مناطق الوعش والأربعين والزنوج.

وبحسب العقيد البحر فان العملية العسكرية مستمرة ويستخدم فيها مختلف الأسلحة لتطهير المنطقة الشمالية الغربية من المليشيات الحوثية.