في إب .. نشاط طائفي خطير واختفاء طلاب مدارس
مأرب برس -خاص
الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من أنشطة التعبئة الطائفية في مدراس محافظة إب، منذ إعلانها حملات التجنيد الإجباري للطلاب والشباب وتعميم إضافي من " يحي الحوثي" بتخصيص برامج لذكرى السنوية للشهيد حد وصفهم .

وبحسب مصادر تربوية فإن طابور الصباح المدرسي في مدارس إب العامة والخاصة بعموم المديريات، بات منبرا إعلاميا لمليشيا الحوثي، وخصصت لذلك مناديب ومندبوبات للإشراف على تنفيذ أنشطتها في كل مدرسة .

 و تضخ من خلال هذه الانشطة أفكارها العنصرية والطائفية الهدامة للقيم والنسبج الاجتماعي ومفهوم الدولة ، وتزرع الكراهية لتوسيع أيدلوجيتها الإمامية في نفوس الأجيال الصاعدة مستغلة براءة الطفولة .

المصادر حذرت من خطورة هذه الانشطة لما لمسته على الواقع من تحريض ممنهج على العنف والارهاب وتمجيد القتال والتمرد ضد الحكومة الشرعية وفئات الشعب اليمني الرافض للمليشيات الانقلابية .

ووسط هذه التعبئة ينشط التجنيد الإجباري للطلاب ، وقد اختفى عدد من طلاب إب خلال الأسبوعين الفائتين، واتضح وجود بعضهم في معسكرات تدريبية تابعة للحوثيين، تم التغرير عليهم و اختطافهم إليها كما أفاد بذلك عدد من أولياء الأمور ووصلت قضيتهم الى منظمات حقوقية.

 

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