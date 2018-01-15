احالة مذيعة يمنية للتحقيق قدمت حفلا في عدن حضره رئيس الوزراء

وجه نائب وزير الداخلية اللواء الركن/علي ناصر لخشع بالتحقيق مع مقدمة حفل القت أبيات شعرية خلال الجلسة الافتتاحية لانعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور بن دغر ومسئولين امنيين وعسكريين.

ووجه "نائب وزير الداخلية" الجهات المختصة بالوزارة إحالة مقدمة الحفل للتحقيق ، وذلك بسبب إلقائها أبيات شعرية دعت للفرقة و الفتن والنعرات فيما بين أبناء الوطن الواحد.

ولفت لخشع إلى آن إلقاء مثل تلك الابيات غير مسموح به بتاتا ولا المكان ولا الزمان يسمح بإلقائها ، منوها إلى آن الظروف الأمنية التي تمر بها بلادنا وحالة الاحتقان التي يمر بها الشارع تدعو إلى ضبط النفس والسعي للتوفيق فيما بيننا البين نحن أبناء هذا الوطن وعدم الانجرار خلف تلك النزعات التي تسعى إلى إثارة الفتن و الاستفزازات غير المبررة والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع وخروج الآمور عن السيطرة والتي تخدم أجندات لجهات جل همها زعزعة الآمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي للوطن والمواطن.

ودعا "اللواء لخشع" إلى ترشيد الخطاب الإعلامي وحصافته ونشر ثقافة المحبة والسلام والطمأنينة والأمان فيما بيننا البين لما من شأنه آن يحقق الوئام واللحمة والوفاق والسلام بين أبناء الوطن الواحد ، مؤكدا بأن المرحلة تتطلب توحيد كافة الجهود خلف قيادتنا السياسية في مواجهة المليشيات الانقلابية التي دمرت الوطن ، لافتا إلى آن المرحلة تدعو إلى التكاثف والتعاضد ولملمة الشمل لما فيه خير ومصلحة وطننا وحفظ السكينة العامة والسلم الاجتماعي للوطن والمواطن.

و اكد "اللواء لخشع" إلى آن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن خلال الحفل الافتتاحي الذي أقيم صباح امس على مستوى إدارة وتنظيم المؤتمر وكذا المستوى الراقي للحضور من قادة الأجهزة والوحدات الأمنية لجميع المحافظات المحررة في عموم الجمهورية قد أبهر الجميع ونال إعجابهم واستحسانهم مما يحتم علينا المضي قدما نحو بناء المؤسسة الأمنية على آسس وطنية وعلمية تمكننا من العبور نحو المستقبل المشرق والوضاء لوطننا الحبيب.

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1