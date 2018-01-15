العلامة محمد بن اسماعيل العمراني مطلوب للمحاكمة وفار من وجه العدالة !

نشرت صحيفة الثورة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اعلانا قضائيا يتهم العلامة ومفتي اليمن القاضي محمد اسماعيل العمراني بالتهرب عن دفع الزكاة .

وورد في نص الاعلان الذي اطلع عليه مأرب برس ان على "المتهم محمد اسماعيل العمراني الحضور للمحكمة بناءا على قضية مرفوعة ضده بتهمة التهرب عن سداد الزكاة"

وقالت نيابة الضرائب والواجبات الزكوية بامانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات ان العلامة العمراني سيتم محاكمته كفار من وجه العدالة مالم يحضر للرد على الدعوى الجزلئية المرفوعة ضده.

ويتواجد العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في منزله بصنعاء الذي تقول مصادر مأرب برس بأن المنزل هو ملك لزوجته ورثته عن ابوها' وان كل ما يملكه القاضي العمراني وانفق عليه كل شيء هو امتلاكه اكبر مكتبة علمية في ‎اليمن تضم امهات الكتب في كل المجالات.

هذا الاعلان وما تضمن من اساءات للعلامة العمراني يأتي ضمن حملة تشويه ممنهجة من الحوثيين تستهدف المرجعيات الدينية في اليمن بحيث تصبح مرجيعات الناس مجموعة من السلاليين والعنصريين.

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