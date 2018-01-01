طيران التحالف يقصف مواقع الجيش الوطني بثلاث غارات

قصف طيران التحالف مواقع للجيش الوطني في محافظة تعز اليوم الخميس.

وقالت مصادر ميدانية لمأرب برس ان التحالف قصف بالخطأ مواقع الجيش الوطني في الدفاع الجوي ومقر اللواء 35 بالمطار القديم شمال غرب مدينة تعز بثلاث غارات.

ولم يسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بحسب المصادر. بالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين دبابة وتجمعات مليشيات الحوثي في تبة الزانخ شمال معسكر الدفاع الجوي.

وشن طيران التحالف غارتين استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في المذافير شمال جبل هان غرب مدينة تعز.

وغارة اخرى استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبل هان وتصاعد السنة اللهب في المكان . ولم ترد معلومات عن ما خلفه قصف الطيران.