الأمم المتحدة تدعو ميانمار السماح للإغاثة الدخول الى مخيمات الروهينغا

دعت الأمم المتحدة ميانمار اليوم الأربعاء إلى السماح لمنظمات الإغاثة بدخول مخيمات أقامتها لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين، قبل عودتهم إلى ديارهم التي تركوها هربا من العمليات العسكرية لجيش ميانمار.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ميانمار بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية في ولاية أراكان دون عائق، و"خلق الظروف للوصول إلى حل حقيقي ودائم".

وأشارت المفوضية في الوقت نفسه لوجود قيود مستمرة على دخول منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام وغيرهم من المراقبين المستقلين.

وجاءت الدعوة بعد زيارة وفد دولي يقدم المشورة لميانمار إلى مخيم تونغ بيو ليتوي للاجئين خارج بلدة مونغداو القريبة من الحدود مع بنغلاديش. وأظهر فيديو للمخيم منازل من الخشب على أرض صخرية محاطة بسور تعلوه الأسلاك الشائكة.

يذكر أن دولة ميانمار -التي تقطنها أغلبية بوذية- تحرم المسلمين من أقلية الروهينغا من الحصول على حقوقهم الأساسية مثل المواطنة والرعاية الصحية والتعليم، بموجب قانون المواطنة عام 1982 في ميانمار.

وقد شن جيش البلاد حملة اضطهاد وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في ولاية أراكان، دفعت ما يربو على 688 ألف روهينغي إلى الفرار إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس الماضي.