مقتل قيادي حوثي واعتقال آخر بصعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، عن مقتل قيادي حوثي وأسر آخر، خلال معارك في مديرية رازح بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقل موقع وزارة الدفاع «26 سبتمبر»، عن أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام تأكيده مقتل القيادي الميداني حسن حسين سليمان درهم، وأسر القيادي منصور علي ناصر دبا.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت في رازح بعد معارك مع المليشيا الانقلابية عدد من العزل وسلاسل من الجبال والتباب والتي لا يفصلهم عن مركزها سوى اقل من اربعة كيلو متر.

وابرز المناطق المحررة هي: جبل الازهور وتبة الرخم ووادي شعيب ومنطقة عزان ومعتق الغريب ، والمقران الواقعة أعلى جبل الأزهور.