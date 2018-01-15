مقتل قيادي حوثي واعتقال آخر بصعدة
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، عن مقتل قيادي حوثي وأسر آخر، خلال معارك في مديرية رازح بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

ونقل موقع وزارة الدفاع «26 سبتمبر»، عن أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام تأكيده مقتل القيادي الميداني حسن حسين سليمان درهم، وأسر القيادي منصور علي ناصر دبا.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت في رازح بعد معارك مع المليشيا الانقلابية عدد من العزل وسلاسل من الجبال والتباب والتي لا يفصلهم عن مركزها سوى اقل من اربعة كيلو متر.

وابرز المناطق المحررة هي: جبل الازهور وتبة الرخم ووادي شعيب ومنطقة عزان ومعتق الغريب ، والمقران الواقعة أعلى جبل الأزهور.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال