مأرب ..تنظيم ندوة نقاشية حول اليمن الاتحادي

أقيمت ،اليوم الأربعاء، في محافظة مأرب ندوة نقاشية بعنوان(اليمن الاتحادي والتحول الكبير) بتنظيم مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني.

وتهدف الندوة التي اداراتها عضو مؤتمر الحوار الوطني انتصار القاضي ، للإسهام في رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني الشامل.

وناقشت الندوة ثلاث اوراق عمل استعرضت الورقة الاولى التي قدمها الباحث في التاريخ السياسي اليمني يحيى الثلايا( شكل الدولة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) فيما تناول مدير عام التعليم الفني بمحافظة مأرب ناجي الحنيشي في الورقة الثانية (توزيع السلطة والثروة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل).

وقدم مدير الاخبار في اذاعة مأرب المحلية حسين الصادر عرضا لورقته الثالثة بعنوان ( مأرب وعملية التحول على المستوى المحلي في ضوء مخرجات الحوار الوطني).