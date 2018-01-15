قيادي حوثي يقتل اخر بسبب خلاف على مبالغ مالية بذمار
مأرب برس-ذمار
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

 

 اقدم القيادي الحوثي المدعو "ابو ياسين" والذي يعمل مدير قسم شرطة الشرقية بمدينة ذمار على قتل القيادي الحوثي "ابو هواجس" سليم النصيري بمدينة ذمار.

واكدت مصادر مطلعة أن خلاف نشب بين القياديان الحوثيان بسبب خلافات مالية ومنهوبات صادرتها الجماعة من أموال وممتلكات المواطنين التي طالتهم أيدي المليشيات ، جرى حملة المداهمات والاختطافات والسلب والنهب الأخيرة التي نفذتها عناصر المليشيات الحوثية ضد المناوئين والمخالفين لارائها وتوجهاتها بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن الخلاف اشتد بين الطرفين ادى الى قيام القيادي الحوثي " ابوسين" بتوجيه سلاحه باتجاه القيادي الآخر ابو هواجس "سليم النصيري" وإطلاق النار علية مما أدى إلى مقلته على الفور.

وتشهد الأوساط الحوثية في الآونة الأخيرة خلافات حادة وتبادل تهم التخوين والعمالة بسبب ما تكبدته من خسائر كبيرة وانكسارات على الأرض أمام ابطال الجيش الوطني المسنود والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.

والتي كان آخرها سيطرة ابطال الجيش الوطني على عدة مواقع في مديرية رازح شمال محافظة صعدة وعزلة الهاملي بتعز .

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