مصادر: وزير الخارجية البريطاني يزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث الملف اليمني

يصل وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» إلى الرياض الأسبوع المقبل في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، لبحث العديد من الملفات، في مقدمتها الأزمة الخليجية والملف اليمني.

وقالت مصادر دبلوماسية، في العاصمة الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الخارجية البريطاني سيلتقي خلال زيارته إلى الرياض الملك «سلمان» وولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، إضافة إلى نظيره السعودي «عادل الجبير».

كان وزير الخارجية البريطاني شدد مؤخرا على أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها، كما شدد على ضرورة تحقيق تسوية في اليمن.

وأضافت المصادر أن الوزير البريطاني سيبحث مع «الجبير» «ما وصلت إليه جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر، وكذلك العمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي».