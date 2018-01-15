مصادر: وزير الخارجية البريطاني يزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث الملف اليمني
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

يصل وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» إلى الرياض الأسبوع المقبل في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، لبحث العديد من الملفات، في مقدمتها الأزمة الخليجية والملف اليمني.

وقالت مصادر دبلوماسية، في العاصمة الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الخارجية البريطاني سيلتقي خلال زيارته إلى الرياض الملك «سلمان» وولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، إضافة إلى نظيره السعودي «عادل الجبير».

كان وزير الخارجية البريطاني شدد مؤخرا على أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها، كما شدد على ضرورة تحقيق تسوية في اليمن.

وأضافت المصادر أن الوزير البريطاني سيبحث مع «الجبير» «ما وصلت إليه جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر، وكذلك العمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي».

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال