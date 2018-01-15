زيدان قد يترك ريال مدريد وينتقل لنادي فرنسي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان وبحث معه إمكان انتقاله إلى باريس بداية من الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن مستقبل المدرب الإسباني أوناي إيمري مع باريس سان جيرمان محل شك، وأوضحت أن إدارة النادي الفرنسي لم تهضم بعد خروج النادي من سباق الدوري المحلي ودوري الأبطال في الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أنه ورغم تحسن نتائج الفريق هذا الموسم بعد انضمام نيمار وكيليان مبابي فإن الإدارة غير راضية عن الانسجام داخل غرفة الملابس، وذلك عقب عدد من الحوادث بين اللاعبين أثارت شكوكا بشأن قدرات إيمري على التحكم في المجموعة.

وأكدت سبورت أن إدارة نادي باريس جيرمان ترى أن زيدان هو المدرب المثالي القادر على التحكم في المجموعة والتعامل مع الصراع الذي يدور بين النجوم الذين يزخر بهم النادي الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن إيمري سيغادر باريس سان جيرمان عند انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي إذا فشل في تحقيق نتيجة إيجابية في دوري أبطال أوروبا، وأكدت أن الفوز بالدوري المحلي لن ينفعه لأن إدارة النادي تفكر حاليا في التتويج القاري.

ويسعى باريس سان جيرمان لاستغلال النتائج المتذبذبة لريال مدريد للمضي قدما في المفاوضات مع زيدان المرتبط بعقد يمتد إلى غاية 2020 مع النادي الملكي.