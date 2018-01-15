مسؤول سعودي: اليمن خط أحمر

شدد السفير السعودي لدى مصر، أن اليمن خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأنه لا أحد يقبل وجود ميلشيات على حدوده.

وأكد «أحمد قطان» أن حماية حدود المملكة واجب مقدس، وأن بلاده ستحمي حدودها حتى لو أنفقت كل ما تملك من أرصدة.

وقال «اليمن خط أحمر بالنسبة للمملكة، ولا أحد يقبل أن يكون على حدود المملكة ميليشيات توجه صواريخها إلى الأراضي السعودية ومقدسات المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين الموقف المصري من اليمن، خلال ستينيات القرن الماضي، وبين الموقف السعودي حاليا، مشيرا إلى أن قرار دخول المملكة اليمن جاء انطلاقا من طلب الحكومة الشرعية.

وهدد «الحوثيون» مرارا باستهداف العمق السعودي والمدن التي تنطلق منها الطائرات المقاتلة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.