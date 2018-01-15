توجه إماراتي خطير خلال أيام يضرب الشرعية من الداخل ويشغلها عن هدف إسقاط الإنقلاب

كشفت مصادر مطلعة عن توجه اماراتي قادم لخلق تحالف جديد في اليمن ، من شأنه ضرب الشرعية من الداخل وأشغالها عن مواجهة الانقلابيين.

المصادر أوضحت لمأرب برس ان هناك حديث لم يعلن عنه صراحة مفاده أن الإمارات ستعلن دعمها لتحالف بين حزب المؤتمر الشعبي العام وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام القادمة.

ما يؤكد حقيقة هذا التوجه هو ما المح إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حول "أن اليمن مقبله على تضاريس سياسية جديدة "

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر " اليمن مقبل على خريطة وتضاريس سياسية جديدة عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي "

سبق هذا الحديث تصريحات متناقضة لقيادات انفصالية في المجلس الانتقالي رحبت بمجملها بتواجد قوات "شمالية" يقودها ويشرف عليها العميد طارق صالح.

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