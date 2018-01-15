توجه إماراتي خطير خلال أيام يضرب الشرعية من الداخل ويشغلها عن هدف إسقاط الإنقلاب
مأرب برس -خاص
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

كشفت مصادر مطلعة عن توجه اماراتي قادم لخلق تحالف جديد في اليمن ، من شأنه ضرب الشرعية من الداخل وأشغالها عن مواجهة الانقلابيين. 

المصادر أوضحت لمأرب برس ان هناك حديث لم يعلن عنه صراحة مفاده أن الإمارات ستعلن دعمها لتحالف بين حزب المؤتمر الشعبي العام وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام القادمة. 

ما يؤكد حقيقة هذا التوجه هو ما المح إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حول "أن اليمن مقبله على تضاريس سياسية جديدة "

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر " اليمن مقبل على خريطة وتضاريس سياسية جديدة عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي "

سبق هذا الحديث تصريحات متناقضة لقيادات انفصالية في المجلس الانتقالي رحبت بمجملها بتواجد قوات "شمالية" يقودها ويشرف عليها العميد طارق صالح.

 

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال