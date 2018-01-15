جديد الجيش الوطني في تعز
مأرب برس-تعز
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

تمكنت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأربعاء،من استكمال تحرير عزلة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وذكر موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت” ان قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة المقيصع شمال عزلة الهاملي استعادت خلاله السيطرة الكاملة على عزلة الهاملي .

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين العزلة بعد تحرير سوق النجيبة وقرية المقاصع والعديد من القرى التابعة لعزلة الجمعة، شرق وشمال مدينة المخا.

واستولت قوات الجيش خلال المعارك على مخزن اسلحة كبير في منطقة المقيصع،علاوة عن تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، فيما لاذ بقية عناصر المليشيات بالفرار.

وبحسب المصادر الميدانية فان قوات الجيش الوطني تتقدم بتجاه مناطق السبلة والمحجر القريبتين من مديرية حيس، المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

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